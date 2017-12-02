«Йокерит» — СКА: Ковальчук открыл счёт в матче на открытом воздухе

«Йокерит» и СКА проводят первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе. Встреча проходит в Хельсинки.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

Счёт в первом периоде открыл нападающий «армейской» команды Илья Ковальчук. Встреча приурочена к 10-летнему юбилею КХЛ, 50-летию «Йокерита» и 100-летию независимости Финляндии. Специально для матча в парке Кайсаниеми были возведены трибуны на 18 тыс. человек.

Продолжается первый период, счёт равный — 1:1.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Ковальчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.