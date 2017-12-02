Ковальчук обошёл Сушинского и стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Нападающий Илья Ковальчук открыл счёт в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом», который проходит в Хельсинки на открытом воздухе.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

Эта шайба позволила Ковальчуку обойти Максима Сушинского и стать лучшим бомбардиром в истории команды, которая насчитывает 70 лет.



Ковальчук в составе «армейцев» забил 150 голов и отдал 192 передачи. У Сушинского, который выступал за СКА в 1992-1996 годах, а также с 2006 по 2011 год, на один гол меньше.

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Видео гола Ковальчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.