Стиллман: главное, что по такой упорной игре «Адмирал» победил и взял три очка

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал победу в матче с «Ладой» со счётом 3:2. «Моряки» смогли прервать серию поражений, которая длилась пять матчей, и выиграть первый матч в текущем выезде. Следующую игру «Адмирал» проведёт дома с «Куньлунь Ред Стар».

«Самое главное, что по такой упорной игре смогли победить и взять три очка. У нас был очень тяжёлый выезд, очки не набирали, поэтому победа должна придать команде уверенности», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.