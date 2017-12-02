На матче «Йокерит» — СКА побит рекорд посещаемости КХЛ

На матче регулярного чемпионата между «Йокеритом» и СКА побит рекорд посещаемости Континентальной хоккейной лиги. На трибунах игры, проходящей в Финляндии, собралось 17 645 зрителей. Данная игра — первая в лиге за все десять сезонов её существования, проходящая на открытом воздухе.

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Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина-2014 между пражским «Львом» и магнитогорским «Металлургом», тогда встречу, сыгранную в Чехии, посетили 17 073 зрителя. Позже пражский коллектив покинул КХЛ из-за проблем с финансированием.

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