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«Локомотив» забросил 7 шайб «Сибири» и выиграл четвёртый матч подряд

Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 7:3.

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В составе «железнодорожников» голами отметились Стаффан Кронвалль, Артур Каюмов, Андрей Локтионов, Денис Алексеев, Павел Коледов, Денис Мосалёв и Егор Аверин. Голы «Сибири» на свой счёт записали Владислав Наумов, Александр Бергстрём и Владимир Первушин.

«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, «Сибирь» продлила серию поражений до четырёх игр.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
7 : 3
2:2, 3:1, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Кронвалль (Козун, Тальбо) – 04:21 (5x3), 1:1 – Наумов (Сигарёв) – 05:55 (5x5), 1:2 – Бергстрём (Закриссон, Сигарёв) – 19:02 (5x5), 2:2 – Каюмов (Фатеев) – 19:21 (5x5), 3:2 – Локтионов (Тальбо) – 22:05 (5x5), 3:3 – Первушин (Коньков) – 25:23 (5x5), 4:3 – Алексеев (Красковский, Коршков) – 28:30 (5x5), 5:3 – Коледов (Козун, Тальбо) – 32:29 (5x5), 6:3 – Мосалёв – 52:54 (5x5), 7:3 – Аверин (Апальков, Мосалёв) – 57:41 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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