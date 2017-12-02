«Локомотив» забросил 7 шайб «Сибири» и выиграл четвёртый матч подряд

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 7:3.

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В составе «железнодорожников» голами отметились Стаффан Кронвалль, Артур Каюмов, Андрей Локтионов, Денис Алексеев, Павел Коледов, Денис Мосалёв и Егор Аверин. Голы «Сибири» на свой счёт записали Владислав Наумов, Александр Бергстрём и Владимир Первушин.



«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, «Сибирь» продлила серию поражений до четырёх игр.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.