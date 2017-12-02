Назаров: «Нефтехимику» повезло в игре с «Ак Барсом», но это результат желания

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1).



«Хочется поблагодарить обе команды. Интересный матч получился. Нам где-то, наверное, повезло – отскоки, подскоки. Везение – это результат того, что у команды было огромное желание. Мы возьмём это везение с собой. Будем готовиться дальше.



Знаете, меня не первый раз спрашивают о том, сильно ли результаты «Нефтехимика» зависят от Ежова. Играет команда. Ежов – хороший вратарь, но помимо него было 20 с лишним блокированных бросков. Выигрывает команда, проигрывает – тоже», – цитирует Назарова «Спорт Бизнес Online».

Гол Клинкхаммера не спас «Ак Барс» от поражения в матче с «Нефтехимиком»