«Йокерит» — СКА: Каблуков отправил двухметрового Анттилу на скамейку «армейцев»

В третьем периоде матча между «Йокеритом» и СКА, который проходит в Хельсинки, произошёл интересный эпизод.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

Нападающий «армейской» команды Илья Каблуков силовым приёмом отправил на скамейку гостей форварда «джокеров» Марко Анттилу, чей рост составляет 203 см, а вес – 104 кг.

В матче продолжается третий период, СКА ведёт со счётом 4:2. Эта встреча стала первой в истории КХЛ игрой на открытом воздухе. В Хельсинки был установлен новый рекорд посещаемости лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть также в «твиттере» СКА.