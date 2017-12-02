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СКА обыграл «Йокерит» в первом в истории КХЛ матче на открытом воздухе

Хоккей

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» со счётом 4:3. Встреча, проходившая в парке Кайсаниеми в Хельсинки, стала первым в истории КХЛ матчем на открытом воздухе.

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Илья Ковальчук открыл счёт в первом периоде, на что хозяева ответили голом Хенри Иконена. Ярно Коскиранта вновь вывел «армейцев» вперёд, но во втором периоде Томми Хухтала восстановил равенство. За три минуты до второго перерыва Вадим Шипачёв сделал счёт 3:2. В заключительной трети Сергей Калинин реализовал большинство. Никлас Йенсен сократил отставание до минимума, но сравнять счёт хозяева не смогли.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4
1:2, 1:1, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Ковальчук (Шипачёв, Калинин) – 08:22 (5x5), 1:1 – Иконен (Регин) – 10:22 (5x5), 1:2 – Коскиранта (Барабанов) – 16:09 (5x5), 2:2 – Хухтала (Анттила) – 26:17 (5x5), 2:3 – Шипачёв (Ковальчук, Гавриков) – 37:00 (5x5), 2:4 – Калинин (Гусев, Ковальчук) – 48:40 (5x3), 3:4 – Йенсен (Лепистё) – 55:27 (6x4)
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