СКА обыграл «Йокерит» в первом в истории КХЛ матче на открытом воздухе

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» со счётом 4:3. Встреча, проходившая в парке Кайсаниеми в Хельсинки, стала первым в истории КХЛ матчем на открытом воздухе.

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Илья Ковальчук открыл счёт в первом периоде, на что хозяева ответили голом Хенри Иконена. Ярно Коскиранта вновь вывел «армейцев» вперёд, но во втором периоде Томми Хухтала восстановил равенство. За три минуты до второго перерыва Вадим Шипачёв сделал счёт 3:2. В заключительной трети Сергей Калинин реализовал большинство. Никлас Йенсен сократил отставание до минимума, но сравнять счёт хозяева не смогли.

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