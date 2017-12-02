Ковальчук: не знал, что переписал рекорд СКА, к свисту трибун в Хельсинки привык

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе с «Йокеритом» со счётом 4:3 и тот факт, что он обошёл Максима Сушинского и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Днём на раскатке было холоднее, а вечером теплее стало, да и в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замёрзли, а так — хорошо. Лёд очень хороший, единственное, в конце снега много было, думаю, во многих дворцах КХЛ такого нет. В Хельсинки меня исторически любят, так что привык к свисту трибун. Суперматч на открытом воздухе, это праздник хоккея, атмосфера отличная, таких матчей надо делать больше, не только за границей. В России есть современные футбольные стадионы, где можно играть. Дай бог, чтобы в будущем таких матчей было как можно больше.

Этот матч — маленькое приключение. Многие вообще никогда не играли на свежем воздухе. Многие сыграли всего несколько раз. Это всегда хорошее настроение, а сегодня и выиграли.

Связка с Шипачёвым — что тут говорить, Вадим один из лучших центров КХЛ. С такими ребятами легко играть, Серёга Калинин много черновой работы делает, выцарапывает шайбы. Я рекорд СКА переписал? Не знал. Сушинский — хороший игрок, приятно поэтому», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Ковальчук обошёл Сушинского и стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Видео, в котором Ковальчук набирает рекордное 342-е очко за СКА, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.