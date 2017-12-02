Знарок — о советах игрокам: я играл при -20, салом мазались, газеты подкладывали

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» со счётом 4:3.

«Формат игры непривычен. Перед матчем волновался, что это будет не игра, а непонятно что. А так — хорошая игра получилось. Какие советы давал своим игрокам по игре на улице? Я-то играл при минус 20, салом мазались, газеты подкладывали. Всё было. Думаю, в Петербурге на матч на открытом воздухе больше 18 тысяч соберётся. Надо ли проводить почаще такие матчи в КХЛ? Надо, но чтобы не слишком много их было. Но было бы интересно, много зрителей собрали бы.

Торесен сыграет в следующей игре. Первая тройка у СКА — ещё не устоявшаяся», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.