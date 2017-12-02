Ковальчук: нервничаю из-за исполкома МОК, думаю, чистые спортсмены поедут на ОИ

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал, что переживает по поводу исполкома МОК, на котором будет определяться участие сборной России в Олимпиаде 2018 года.

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«Я лично тоже нервничаю по поводу исполкома МОК. Надеюсь, будет правильный вывод для нас, потому что не должны все страдать, если кто-то нарушал. Думаю, справедливость восторжествует и чистые спортсмены поедут на Олимпиаду», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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