Кожевников: матчи на открытом воздухе — это свобода, всё воспринимается иначе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча в КХЛ на открытом воздухе между «Йокеритом» и СКА (3:4).

СКА обыграл «Йокерит» в первом в истории КХЛ матче на открытом воздухе

«Конечно, всё прошло хорошо! Люди получают удовольствие! Они оторваны от того замкнутого пространства, которое существует. Играть на открытом пространстве очень хорошо. Это свобода, всё воспринимается по-другому. СКА сильнее, чем «Йокерит». У финской команды сейчас спад. «Амур» даже выиграл у них, хотя и не в основное время. Финны готовятся к плей-офф. У них очень сильная, хорошая и сбалансированная команда. Идёт выбор места, с которого выходить в борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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