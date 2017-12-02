Кожевников: матчи на открытом воздухе — это свобода, всё воспринимается иначе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча в КХЛ на открытом воздухе между «Йокеритом» и СКА (3:4).
«Конечно, всё прошло хорошо! Люди получают удовольствие! Они оторваны от того замкнутого пространства, которое существует. Играть на открытом пространстве очень хорошо. Это свобода, всё воспринимается по-другому. СКА сильнее, чем «Йокерит». У финской команды сейчас спад. «Амур» даже выиграл у них, хотя и не в основное время. Финны готовятся к плей-офф. У них очень сильная, хорошая и сбалансированная команда. Идёт выбор места, с которого выходить в борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».