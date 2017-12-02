Кучеров и Стэмкос занимались в разных звеньях перед матчем с «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» готовится к домашнему матчу с «Сан-Хосе Шаркс», который состоится в ночь с 2 на 3 декабря мск. Нападающие Никита Кучеров и Стивен Стэмкос занимались в разных звеньях на утренней тренировке, сообщает Tampa Bay Times. Россиянин тренировался во втором звене с Ондржеем Палатом и Брэйденом Пойнтом, а его место в первой тройке занял Тайлер Джонсон. Полностью сочетания выглядели следующим образом.



Нападающие:

Наместников – Стэмкос – Джонсон;

Палат – Пойнт – Кучеров;

Киллорн – Гурд – Конахер;

Кэллахэн – Браун – Куниц.



Защитники:

Хедман – Шустр;

Сергачёв – Строльман;

Коккок – Жирарди.



Место в воротах в матче с «Сан-Хосе» займёт Андрей Василевский.

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