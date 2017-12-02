«Филадельфия» — «Бостон»: Проворов нанёс Маршану сокрушительный удар в голову

«Филадельфия Флайерз» принимает «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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В концовке первого периода защитник «лётчиков» Иван Проворов встретил нападающего «Бостона» Брэда Маршана в средней зоне сокрушительным силовым приёмом, после которого форвард отправился в раздевалку. Удар пришёлся в голову, за что Проворов получил двухминутное удаление. Маршан позднее вернулся в игру и отметился 2 (1+1) очками.

В матче идёт второй период, «Бостон» ведёт со счётом 3:0.

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