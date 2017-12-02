Лямкин: в «Ак Барсе» по сравнению с «Кузней» — как на другой планете

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2), а также рассказал об отличиях казанской команды от новокузнецкого «Металлурга», где играл до этого сезона.



«У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть сегодня матч, но не получилось их реализовать. Надо работать над реализацией.



В главной команде большая разница во всём по сравнению с ВХЛ. Здесь другие эмоции, скорости, много болельщиков. Я очень рад здесь находиться и быть частью этой команды.



Что касается отличий «Ак Барса» от новокузнецкого «Металлурга», то здесь совсем другие требования, задачи, уровень игроков, организация. Как будто на другой планете», — цитирует Лямкина пресс-служба клуба.