Майк Кинэн оставил пост главного тренера «Куньлуня»

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в хоккейном клубе «Куньлунь Ред Стар», Майк Кинэн покинул пост главного тренера команды по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бобби Карпентер, сразу вступивший в должность.



68-летний Майк Кинэн присоединился к «Куньлунь Ред Стар» в марте 2017 года, под его руководством команда в 36 матчах одержала 12 побед и в данный момент располагается на 11-м месте в Восточной Конференции. Майк Кинэн продолжит работу в системе ХК «Куньлунь Ред Стар» в качестве члена Международного Координационного Совета.



Бобби Карпентер провёл 1178 матчей в Национальной Хоккейной Лиге с 1981 по 1999 год, набрав в них 728 очков в составе пяти команд. В качестве помощника главного тренера он работал в «Нью-Джерси Девилз» с 2000 по 2004 год, он также сотрудничал с «Торонто Мэйпл Лифс» с 2009 по 2015 год в качестве консультанта. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Нью-Джерси»: в качестве игрока (1995) и дважды в качестве помощника главного тренера (2000, 2004).



Клифф Роннинг и Игорь Кравчук продолжают работу в тренерском штабе ХК «Куньлунь Ред Стар».