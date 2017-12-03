«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин, Кузнецов и Панарин забросили по шайбе

В столице США состоялся матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



«Вашингтон» забросил две шайбы в ворота Сергея Бобровского за две стартовые минуты. Первым отличился Бретт Коннолли с передач Ларса Эллера и Брукса Орпика, следом ворота Сергея Бобровского гол поразил Алекс Чиассон, авторами передач стали Мэтт Нисканен и Деванте Смит-Пелли.



Во втором периоде голы Артемия Панарина и Мэттью Калверта позволили гостям вернуться в игру, однако перед вторым перерывом Александр Овечкин снова вывел «столичных» вперёд. На старте третьего периода Евгений Кузнецов забил четвёртый гол. За три минуты до окончания матча Зак Веренски вернул интригу, однако «Вашингтон» сумел удержать победный результат.



Овечкин забросил свою 19-ю шайбу в сезоне, гол Кузнецова стал для него 9-м в текущем чемпионате. Панарин отметился свои седьмым взятием ворот.

Отличный гол в исполнении Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».