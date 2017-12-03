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«Тампа-Бэй» взял верх над «Сан-Хосе», Кучеров отметился дублем, Сергачёв — пасом

Хоккей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение гостям из «Сан-Хосе Шаркс», результат игры — 5:2.

Баркли Гудров открыл счёт на 17-й минуте, в начале второго периода Никита Кучеров сравнял счёт, а следом Михаил Сергачёв выступил ассистентом для Тайлера Джонсона. Спустя ещё четыре минуты Джонсон оформил дубль. На старте третьего периода соперники обменялись голами, а финальную точку поставил Кучеров — дубль позволил россиянину прервать серию из шести матчей без голов. Теперь на счету форварда 19 голов.

Видео эпизода с первой заброшенной Кучеровым шайбой можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампы».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
0:1, 1:0, 4:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Гудроу (О'Реган, Карпентер) – 16:58 (5x5), 1:1 – Кучеров (Палат, Пойнт) – 20:27 (5x5), 2:1 – Джонсон (Палат, Сергачёв) – 41:39 (5x4), 3:1 – Джонсон – 45:49 (5x5), 4:1 – Конакер (Киллорн, Гурд) – 51:01 (5x5), 4:2 – Браун (О'Реган) – 53:37 (5x5), 5:2 – Кучеров – 55:37 (5x5)
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