«Тампа-Бэй» взял верх над «Сан-Хосе», Кучеров отметился дублем, Сергачёв — пасом

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение гостям из «Сан-Хосе Шаркс», результат игры — 5:2.



Баркли Гудров открыл счёт на 17-й минуте, в начале второго периода Никита Кучеров сравнял счёт, а следом Михаил Сергачёв выступил ассистентом для Тайлера Джонсона. Спустя ещё четыре минуты Джонсон оформил дубль. На старте третьего периода соперники обменялись голами, а финальную точку поставил Кучеров — дубль позволил россиянину прервать серию из шести матчей без голов. Теперь на счету форварда 19 голов.

Видео эпизода с первой заброшенной Кучеровым шайбой можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампы».