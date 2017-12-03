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«Питтсбург» одержал победу над «Баффало», на счету Малкина гол и передача

Хоккей

В матче игрового вечера регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» взял верх над «Баффало Сэйбрз», результат матча — 5:1. Этот успех стал для чемпионов четвёртым кряду, для «Баффало» же это четвёртое поражение подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился первым за шесть матчей голом, а также результативной передачей. Также по шайбе забросили Карл Хагелин, Патрик Хёрнквист, Фил Кессел и Сидни Кросби. В составе «Сэйбрз» точный бросок на счету Джейсона Поменвиля.

Видео взятия ворот в исполнении Малкина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Малкин (Гюнцель, Мяяття) – 18:44 (5x5), 2:0 – Хагелин (Раст, Шихэн) – 25:36 (5x5), 3:0 – Хёрнквист (Кросби, Летанг) – 39:00 (4x3), 3:1 – Поменвиль (Айкел, Кейн) – 51:18 (5x5), 4:1 – Кессел (Малкин) – 53:14 (5x5), 5:1 – Кросби (Хёрнквист, Летанг) – 58:58 (en)
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