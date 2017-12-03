«Питтсбург» одержал победу над «Баффало», на счету Малкина гол и передача

В матче игрового вечера регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» взял верх над «Баффало Сэйбрз», результат матча — 5:1. Этот успех стал для чемпионов четвёртым кряду, для «Баффало» же это четвёртое поражение подряд.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился первым за шесть матчей голом, а также результативной передачей. Также по шайбе забросили Карл Хагелин, Патрик Хёрнквист, Фил Кессел и Сидни Кросби. В составе «Сэйбрз» точный бросок на счету Джейсона Поменвиля.

Видео взятия ворот в исполнении Малкина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.