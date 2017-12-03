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«Монреаль» разгромил «Детройт» 10:1, «Каролина» выиграла у «Флориды» в овертайме

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» сокрушил «Детройт Ред Уингз» в субботнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 10:1.

Звено нападающего Алекса Гальченюка набрало 10 очков. Форвард отдал 4 результативные передачи, Пол Байрон оформил хет-трик, а Якуб Де ла Роз записал в свой актив 3 (1+2) очка.

В параллельной встрече игрового вечера гол Александра Эдлера принёс победу «Ванкувер Кэнакс» над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1). Защитник «Торонто» Никита Зайцев за 22 минуты игрового времени заработал показатель полезности "-1". Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 11 минут и заработал двухминутное удаление.

Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» лишь в овертайме — 3:2. Автором победной шайбы в дополнительное время стал Ноа Хэнифин.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
10 : 1
2:0, 4:0, 4:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Байрон (Гальченюк, де ла Роуз) – 05:22 (5x5), 2:0 – Делорье (Фрёзе, Карр) – 05:54 (5x5), 3:0 – Байрон (Гальченюк, Мете) – 21:51 (5x5), 4:0 – де ла Роуз (Делорье) – 24:58 (4x5), 5:0 – Юдон (Гальченюк, Уэбер) – 33:43 (4x3), 6:0 – Байрон (Гальченюк, де ла Роуз) – 35:38 (5x5), 7:0 – Галлахер (Плеканец, Юдон) – 41:01 (5x5), 8:0 – Бенн (Делорье, Карр) – 46:02 (5x5), 8:1 – Гленденинг (Атанасиу, Ларкин) – 49:46 (5x5), 9:1 – Карр (Фрёзе) – 51:52 (5x5), 10:1 – Шоу (Дано) – 56:26 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 1
2:0, 0:0, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Гранлунд – 04:52 (5x5), 2:0 – Эдлер (Седин, Седин) – 11:14 (5x5), 2:1 – ван Римсдайк (Райлли, Боргман) – 57:08 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Линдхольм (Ахо, Терявяйнен) – 14:02 (5x4), 1:1 – Бьюгстад (Барков, Юбердо) – 44:52 (5x5), 2:1 – Скиннер (Райан) – 48:17 (5x4), 2:2 – Барков (Экблад, Трочек) – 58:04 (6x5), 3:2 – Хэнифин (Линдхольм) – 64:58 (3x3)
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