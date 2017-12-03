«Монреаль» разгромил «Детройт» 10:1, «Каролина» выиграла у «Флориды» в овертайме

«Монреаль Канадиенс» сокрушил «Детройт Ред Уингз» в субботнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 10:1.



Звено нападающего Алекса Гальченюка набрало 10 очков. Форвард отдал 4 результативные передачи, Пол Байрон оформил хет-трик, а Якуб Де ла Роз записал в свой актив 3 (1+2) очка.



В параллельной встрече игрового вечера гол Александра Эдлера принёс победу «Ванкувер Кэнакс» над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1). Защитник «Торонто» Никита Зайцев за 22 минуты игрового времени заработал показатель полезности "-1". Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 11 минут и заработал двухминутное удаление.



Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» сломили сопротивление «Флориды Пантерз» лишь в овертайме — 3:2. Автором победной шайбы в дополнительное время стал Ноа Хэнифин.