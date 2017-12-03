Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов и бомбардиров

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал шестиматчевую безголевую серию и оформил дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс», забив 18-ю и 19-ю шайбы в сезоне.



Он догнал в снайперской гонке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который также стал автором гола в матче с «Коламбус Блю Джекетс», и делит с ним первое место.



Кроме того, Кучеров обошёл своего партнёра по команде Стивена Стэмкоса и стал лучшим бомбардиром НХЛ. На его счету 38 (19+11) очков, у Стэмкоса – 37 (11+26).

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