Овечкин вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Коламбус Блю Джекетс» забросил 19-ю шайбу в сезоне и вошёл в список лучших 20 снайперов в истории НХЛ.



На его счету теперь 577 голов, и он делит 20-е место с Марком Рекки. Чтобы подняться на 19-ю позицию, ему предстоит повторить достижение Яри Курри, на счету которого 601 гол.



Кроме того, Овечкин вышел на чистое 10-е место в истории по голам в большинстве, опередив Майка Гартнера и Яромира Ягра. За карьеру капитан «Вашингтона» забил 218 голов в численном преимуществе.

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