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«Аризона» всухую обыграла «Нью-Джерси», «Нэшвилл» одолел «Анахайм»

Хоккей

Хоккеисты «Аризоны Койотс» прервали серию из трёх поражений, добившись убедительной победы над гостями из «Нью-Джерси Дэвилз», не позволив «дьяволам» поразить свои ворота — 5:0.

Кристиан Фишер и Кевин Коннотон отдали по две передачи, Дерек Степан стал автором гола и результативного паса.

В параллельном матче игрового вечера в НХЛ встретились «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Кевин Фиала и Калле Ернкрок отметились точными бросками за «Нэшвилл», Адам Хенрик и Кэм Фаулер стали авторами голов в составе «Дакс». В овертайме соперники не выявили сильнейшего, в серии буллитов удачливей оказались хозяева — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
5 : 0
2:0, 1:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Демерс (Степан) – 00:34 (5x5), 2:0 – Степан (Ридер, Коннотон) – 19:35 (5x5), 3:0 – Мартинук (Коннотон, Риналдо) – 37:08 (5x5), 4:0 – Голигоски (Дюклер, Фишер) – 52:05 (5x5), 5:0 – Строум (Фишер, Келлер) – 53:36 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Фиала (Туррис, Сиссонс) – 28:00 (5x4), 1:1 – Хенрик (Монтур, Фаулер) – 32:44 (5x4), 1:2 – Фаулер (Перри, Линдхольм) – 45:01 (5x5), 2:2 – Ернкрок (Форсберг, Арвидссон) – 51:17 (5x4), 3:2 – Фиала – 65:00 ( ПБ)
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