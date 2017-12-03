«Аризона» всухую обыграла «Нью-Джерси», «Нэшвилл» одолел «Анахайм»

Хоккеисты «Аризоны Койотс» прервали серию из трёх поражений, добившись убедительной победы над гостями из «Нью-Джерси Дэвилз», не позволив «дьяволам» поразить свои ворота — 5:0.



Кристиан Фишер и Кевин Коннотон отдали по две передачи, Дерек Степан стал автором гола и результативного паса.



В параллельном матче игрового вечера в НХЛ встретились «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Кевин Фиала и Калле Ернкрок отметились точными бросками за «Нэшвилл», Адам Хенрик и Кэм Фаулер стали авторами голов в составе «Дакс». В овертайме соперники не выявили сильнейшего, в серии буллитов удачливей оказались хозяева — 3:2.