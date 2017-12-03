«Вашингтон» — «Коламбус»: шикарный гол Кузнецова в ворота Бобровского

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3.



В третьем периоде шикарный гол забил форвард «столичных» Евгений Кузнецов. Ти Джей Оши вошёл в зону и отдал передачу на накатывающегося Кузнецова. Россиянин не смог обработать шайбу, так как ему помешал соперник, но она ушла на клюшку Джону Карлсону. Кузнецов пошёл на пустой угол и, получив обратную передачу, поразил ворота Сергея Бобровского. Эта шайба стала победной.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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