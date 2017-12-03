Овечкин заработал «-2», но признан лучшим игроком матча с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:3.



Лучшим игроком матча признан капитан «столичных» Александр Овечкин, который забросил одну из шайб своей команды. Он вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ, а также единолично занял 10-е место по голам в большинстве.



Россиянин провёл на льду 17 минут 27 секунд, нанёс четыре броска, провёл четыре силовых приёма и заработал показатель полезности «-2».

Второй звездой матча стал защитник Джон Карлсон, третьей — нападающий Бретт Коннолли.

Овечкин вошёл в топ-20 снайперов в истории НХЛ

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».