Кузнецов: Бобровский не виноват в голах, против «Вашингтона» нелегко играть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и отметил, что вратаря соперника Сергея Бобровского нельзя винить в пропущенных шайбах.

«Не знаю, почему у нас так хорошо получается играть против Бобровского. Он не виноват в пропущенных голах, мы просто здорово разыгрывали шайбу. Думаю, против нас нелегко играть любому вратарю, особенно в Вашингтоне. Всегда хорошо, когда свою игру показывает не только одно звено, это командная игра. Даже когда мы проигрываем, можно посмотреть видео и увидеть, что все звенья играют. Всегда приятно видеть, когда другие ребята выходят на лёд и тоже доминируют. Мы этого и пытаемся добиться», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».