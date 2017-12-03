Панарин забил красивый гол с колена после нескольких ошибок «Вашингтона»

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:4.

Во втором периоде при счёте 2:0 игроки «Вашингтона» допустили несколько ошибок в своей зоне, которые привели к голу Артемия Панарина. Сначала россиянин поборолся за шайбу с Мэттом Нисканеном и сделал передачу на ворота, но её перехватил Кристиан Юус. Он чуть не завёл шайбу в собственные ворота, а затем не смог вывести её из своей зоны. Это попытался сделать Деванте Смит-Пелли, но тоже не смог. Шайба отскочила на Пьер-Люка Дюбуа, который сделал передачу на Панарина. Тот оказался на пятачке один и с колена послал шайбу в ворота перемещавшегося Брэйдена Холтби.

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона» А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.

Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.