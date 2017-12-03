OHL: «Сагино» отыгрался с 0:6 за 22 минуты и победил «Сарнию» в овертайме

Команда канадской юниорской лиги OHL «Сагино Спирит» одержала победу в матче регулярного чемпионата с «Сарнией Стинг», отыгравшись со счёта 0:6.



«Сарния» за первые 37 минут матча забила шесть раз, но не смогла удержать внушительное преимущество. «Сагино» забил на 39-й, 40-й, 46-й, дважды на 55-й, а затем на 57-й минуте и сравнял счёт, после чего вырвал победу в овертайме.



Российские игроки во встрече участия не принимали.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте Ontario Hockey League.