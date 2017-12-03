Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

OHL: «Сагино» отыгрался с 0:6 за 22 минуты и победил «Сарнию» в овертайме

Хоккей

Команда канадской юниорской лиги OHL «Сагино Спирит» одержала победу в матче регулярного чемпионата с «Сарнией Стинг», отыгравшись со счёта 0:6.

«Сарния» за первые 37 минут матча забила шесть раз, но не смогла удержать внушительное преимущество. «Сагино» забил на 39-й, 40-й, 46-й, дважды на 55-й, а затем на 57-й минуте и сравнял счёт, после чего вырвал победу в овертайме.

Российские игроки во встрече участия не принимали.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте Ontario Hockey League.

Русская неделя в Америке: Худобин терпит беспредел Кросби и вытесняет Раска
Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент