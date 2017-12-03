«Даллас» по буллитам переиграл «Чикаго», на счету Радулова гол и победный буллит

«Даллас Старз» добыл непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Старз» отличились Александр Радулов (6-я минута) и Радек Факса (33). За «Блэкхоукс» голы забили Коди Франсон (9) и Брэндон Саад (40). В серии буллитов решающий бросок на счету Александра Радулова.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.