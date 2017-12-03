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«Даллас» по буллитам переиграл «Чикаго», на счету Радулова гол и победный буллит

Хоккей

«Даллас Старз» добыл непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Старз» отличились Александр Радулов (6-я минута) и Радек Факса (33). За «Блэкхоукс» голы забили Коди Франсон (9) и Брэндон Саад (40). В серии буллитов решающий бросок на счету Александра Радулова.

Видео взятия ворот в исполнении Радулова можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – А. Радулов (Сегин, Бенн) – 05:57 (5x4), 1:1 – Франсон (Хартман, Кит) – 08:31 (5x5), 2:1 – Факса (Эли, Питлик) – 32:15 (5x5), 2:2 – Саад (Мёрфи, Тэйвз) – 39:19 (5x5), 3:2 – А. Радулов – 65:00 ( ПБ)
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