Панарин начал праздновать гол, вместо того чтобы завести шайбу в ворота

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:4.



Нападающий «мундиров» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а также мог забить в третьем. После броска партнёра по команде шайба проскользнула под Брэйденом Холтби и ползла в ворота. Панарин, который находился у угла ворот, поднял руки и начал праздновать гол, но ехавший за ним Джей Бигл вытащил шайбу с ленточки.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

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