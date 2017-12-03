Фолиньо: бедный Панарин, если бы он не праздновал, то забил бы гол

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) и эпизод в третьем периоде, когда Артемий Панарин посчитал, что шайба зайдёт в ворота, и начал праздновать гол. Он поднял руки и уехал за лицевую линию, а в это время Джей Бигл вытащил шайбу с ленточки.



«Если бы мы смогли удержать ничью в начале матча. Когда пропускаешь два быстрых гола, тяжело отыгрываться. Мы сделали всё, что смогли. Бедный Хлебушек. Если бы он не начал праздновать, то протолкнул бы шайбу в ворота. Тяжёлое поражение, но нам надо быть лучше с первых минут игры», — сказал Фолиньо в эфире клубного телевидения.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».