«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: Кучеров признан второй звездой матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение гостям из «Сан-Хосе Шаркс», результат игры — 5:2.

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона» А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал шестиматчевую безголевую серию и оформил дубль, забив 18-ю и 19-ю шайбы в сезоне, и был признан второй звездой матча. Первой звездой матча стал его одноклубник Тайлер Джонсон, на счету которого дубль и победная шайба.

Кучеров вышел на первое место в гонке снайперов и бомбардиров

Видео эпизода со второй заброшенной Кучеровым шайбой можно посмотреть в официальном "твиттере" «Тампы».