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Хет-трик Овечкина в Торонто включён в топ-10 голов недели НХЛ

Хоккей

Три шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» вошли в десятку лучших голов НХЛ минувшей недели. Хет-трик россиянина помог гостям из столицы США победить в Канаде со счётом 4:2.

В десятку лучших также вошли точные броски следующих хоккеистов:

Джейсон Цукер («Миннесота Уайлд»)
Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)
Марк Стоун («Оттава Сенаторз»)
Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»)
Брендан Перлини («Аризона Койотс»)
Михаэль Раффль («Филадельфия Флайзерз»)
Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»).

Видеоматериал доступен для просмотра на официальном канале НХЛ в YouTube.

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