Хет-трик Овечкина в Торонто включён в топ-10 голов недели НХЛ

Три шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» вошли в десятку лучших голов НХЛ минувшей недели. Хет-трик россиянина помог гостям из столицы США победить в Канаде со счётом 4:2.



В десятку лучших также вошли точные броски следующих хоккеистов:



Джейсон Цукер («Миннесота Уайлд»)

Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

Марк Стоун («Оттава Сенаторз»)

Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Брендан Перлини («Аризона Койотс»)

Михаэль Раффль («Филадельфия Флайзерз»)

Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

Виктор Арвидссон («Нэшвилл Предаторз»).



Видеоматериал доступен для просмотра на официальном канале НХЛ в YouTube.

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