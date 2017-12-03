«Эдмонтон» и «Калгари» забили на двоих 12 голов

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей. По ходу третьего периода гости вели с перевесом в 5 шайб, хозяевам удалось сократить разницу до минимума, однако перевести игру в овертайм уже не удалось.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Ессе Пульюярви (11-я минута, 15), Хайра (18), Летестю (24), Лучич (40), Марун (42), Ньюджент-Хопкинс (59). В составе хозяев голы забивали Фролик (17), Беннетт (46, 52), Ферланд (49), Годро (53).