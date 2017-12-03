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«Эдмонтон» и «Калгари» забили на двоих 12 голов

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей. По ходу третьего периода гости вели с перевесом в 5 шайб, хозяевам удалось сократить разницу до минимума, однако перевести игру в овертайм уже не удалось.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Ессе Пульюярви (11-я минута, 15), Хайра (18), Летестю (24), Лучич (40), Марун (42), Ньюджент-Хопкинс (59). В составе хозяев голы забивали Фролик (17), Беннетт (46, 52), Ферланд (49), Годро (53).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 7
1:3, 0:2, 4:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Пульюярви (Макдэвид, Каджула) – 10:29 (5x5), 0:2 – Пульюярви (Гриба, Лучич) – 14:33 (5x5), 1:2 – Фролик (Баклунд) – 16:21 (4x5), 1:3 – Хайра (Рассел, Нурс) – 17:44 (5x5), 1:4 – Летестю (Кассиан) – 23:40 (4x5), 1:5 – Лучич (Гриба, Клефбом) – 39:38 (5x5), 1:6 – Марун – 41:29 (5x5), 2:6 – Беннетт (Янковски, Хэмилтон) – 45:04 (5x5), 3:6 – Ферланд (Годро, Броди) – 48:13 (5x4), 4:6 – Беннетт – 51:39 (5x5), 5:6 – Годро (Хэмилтон, Броди) – 52:20 (5x5), 5:7 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Каммальери) – 58:59 (5x5)
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