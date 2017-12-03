Овечкин: Бобровский один из лучших вратарей лиги

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал успешную игру команды против голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».

События дня НХЛ. Овечкин и Кузнецов – двухголовый монстр «Вашингтона» А Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров.

«Вероятно, он один из лучших вратарей лиги на сегодняшний день, и очень сложно забивать ему голы, однако нам это удалось» — приводит слова Овечкина журналист АР Стивен Уайно.

Видео гола Овечкина посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».