Овечкин: Бобровский один из лучших вратарей лиги

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал успешную игру команды против голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона».
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«Вероятно, он один из лучших вратарей лиги на сегодняшний день, и очень сложно забивать ему голы, однако нам это удалось» — приводит слова Овечкина журналист АР Стивен Уайно.
Видео гола Овечкина посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».