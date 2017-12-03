Пульюярви сделал 2-й после Якупова самый «молодой» дубль в истории «Эдмонтона»

Финский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз» (7:5) и стал вторым европейским игроком в истории «Эдмонтона» после российского игрока Наиля Якупова, забивавшим больше одного гола за игру в возрасте до 20 лет.

Якупов установил рекорд клуба в возрасте 19 лет 179 дней, Пульюярви оформил первый дубль в карьере в возрасте 19 лет 210 дней.

В нынешнем сезоне на счету Пульюярви четыре шайбы в 10 матчах.

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