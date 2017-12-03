Итоги игрового дня АХЛ для россиян: суммарный показатель полезности "-6"

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 13 российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин прервал шестиматчевую серию без набранных очков, Педан и Барбашев отметились голевыми передачами, а семь из 12 полевых игроков отметились отрицательным показателем полезности.
Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 35 из 39 бросков по своим воротам и потерпел поражение в овертайме.
|Игрок
|Команда
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Педан (з)
|«Уилкс-Бэрри»
|0+1
|2
|1
|-1
|Валиев (з)
|«Марлис»
|0+0
|0
|0
|0
|Осипов (з)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|1
|Дыбленко (з)
|«Бингемптон»
|0+0
|0
|0
|-1
|Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|0+0
|2
|3
|0
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+0
|0
|2
|-1
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+0
|0
|0
|-1
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|0
|1
|-1
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|0
|1
|-1
|Свечников (н)
|«Гранд Рапидс»
|0+0
|0
|1
|-1
|Барбашев (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|1
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+1
|0
|3
|0