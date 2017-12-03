Итоги игрового дня АХЛ для россиян: суммарный показатель полезности "-6"

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 13 российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин прервал шестиматчевую серию без набранных очков, Педан и Барбашев отметились голевыми передачами, а семь из 12 полевых игроков отметились отрицательным показателем полезности.

Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 35 из 39 бросков по своим воротам и потерпел поражение в овертайме.