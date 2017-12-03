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Итоги игрового дня АХЛ для россиян: суммарный показатель полезности "-6"

Хоккей

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 13 российских хоккеистов. Нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин прервал шестиматчевую серию без набранных очков, Педан и Барбашев отметились голевыми передачами, а семь из 12 полевых игроков отметились отрицательным показателем полезности.

Вратарь «Хартфорда» Георгиев отразил 35 из 39 бросков по своим воротам и потерпел поражение в овертайме.

ИгрокКомандаОчкиШтрафБроски+/-
Педан (з)«Уилкс-Бэрри»0+121-1
Валиев (з)«Марлис»0+0000
Осипов (з)«Чикаго»0+0001
Дыбленко (з)«Бингемптон»0+000-1
Миронов (з)«Сан-Антонио»0+0230
Гурьянов (н)«Техас»0+002-1
Волков (н)«Сиракьюз»0+000-1
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0+001-1
Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»0+001-1
Свечников (н)«Гранд Рапидс»0+001-1
Барбашев (н)«Чикаго»0+1010
Костин (н)«Сан-Антонио»0+1030
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