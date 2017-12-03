QMJHL: форвард «Шавинигана» Глотов сделал дубль

Нападающий команды QMJHL «Шавиниган» Василий Глотов оформил дубль в матче с «Римуски», который завершился поражением его команды со счётом 4:6.

Кроме того, в составе победителей отличился нападающий Дмитрий Завгородний.

Обзор матча можно посмотреть на сайте лиги.

Справка «Чемпионата»



Василий Глотов родился 4 сентября 1997 года в Барнауле.



Является воспитанником команды «Алтай». С 2014 по 2016 год выступал в МХЛ за «СКА-Серебряные Львы», провёл 95 матчей и набрал 69 (31+38) очков.



В 2016 году задрафтован «Баффало» в седьмом раунде под общим 190-м номером. Второй год выступает в QMJHL, сезон-2016/17 провёл в «Кейп Бретоне», в настоящее время является альтернативным капитаном «Шавинигана». Всего за два года набрал 67 (27+40) очко в 89 играх.



В сезоне-2017/18 провёл 25 встреч, на его счету 17 (12+5) очков