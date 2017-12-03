Светлов: необходимо сделать всё возможное. чтобы поехать в Корею

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о возможных вариантах развития событий с поездкой олимпийской сборной России на Игры в Корею.

«В свое время мне в составе сборной СССР посчастливилось выиграть Игры в Калгари-1988, поэтому не понаслышке знаю, что Олимпиада — турнир высшего уровня, безусловный номер один в мировом хоккее. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы наша команда поехала в Пхенчхан и успешно сыграла на мировом форуме. Даже в годы холодной войны это удавалось, надеюсь, что сейчас не наступают времена войны суперхолодной.

Думаю, что у КХЛ есть план «Б». Согласно нынешнему расписанию, олимпийские каникулы в КХЛ открываются 28 января и закрываются 26 февраля. Очевидно, что если на Играх нам ставят крест, календарь будет пересмотрен, ведь нет никакого смысла в самое хоккейное время года устраивать 30-дневные каникулы. Навскидку могу предположить добавить шесть-восемь матчей внутри дивизионов и конференций. Причем для увеличения интереса к нашему чемпионату нарастить календарь именно за счет именно дерби. Скажем, для ЦСКА добавить по два матча против СКА, «Спартака», московского «Динамо» и, например, «Витязя». Питеру помимо ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» предложить «Йокерит», «Ак Барсу» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Магнитку» и «Трактор», «Авангарду» — «Сибирь», «Барыс» и «Трактор», «Адмиралу» — «Амур» и «Куньлунь», ну и так далее. Но еще раз повторюсь, что это только вариант «Б», надо делать все возможное, чтобы в Пхенчхан ехать" — цитирует Светлова Russia-Hockey.