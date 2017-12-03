Орлов: Бобровский невероятно работает во время тренировок

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о голкипере «Коламбус Блю Джекетс» Сергее Бобровском. Матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:3.

События дня НХЛ: Овечкин – 20-й снайпер в истории, а Кучеров просто топ Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров и снайперов, а «Монреаль» разгромил «Детройт» — 10:1!

«Я просто впечатлён, как он работает на тренировках. После окончания раскатки он отражает ещё больше бросков. Когда все заканчивают, некоторые игроки продолжают бросать по его воротам, а затем он занимается на велосипеде в течение 30-40 минут, то же самое он делает и после матча. Просто он профессионал. Вы должны больше бросать, но при этом обязательно закрывать его или делать подправление. Трудно играть, когда голкипер не видит броска,» — сказал Орлов в интервью «Washington Post».

Матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:3. Сергей Бобровский справился с 19 из 23 бросков по его воротам.