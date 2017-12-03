Два игрока «Монреаля» закончили матч с «Детройтом» с полезностью «+5»

«Монреаль Канадиенс» сокрушил «Детройт Ред Уингз» в субботнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 10:1.

Защитники «Монреаля» Дэвид Шлемко и Виктор Мете завершили матч с показателем полезности "+5".

Оба хоккеиста установили личный рекорд по этому показателю в рамках одного матча. Шлемко проводил третью игру за «Монреаль», а его личный рекорд составлял "+3" и был установлен в игре за «Сан-Хосе». Мете проводит первый сезон в лиге, и до матча с «Детройтом» его показатель полезности равнялся нулю.

В нынешнем сезоне Мете в 26 матчах сделал четыре результативные передачи, Шлемко в трёх матчах очков не набирал.