Маккензи: ОИ без НХЛ и близко не сравнятся с тем, что было в Сочи и Ванкувере

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился мнением о ситуации с Олимпийскими играми в Корее в свете отказа НХЛ от участия.

«Мы знаем, что игроки НХЛ не едут в Пхёнчхан, и Олимпиада не будет такой, как раньше. Даже близко не будет похожа. Среди тех ребят, которые будут представлять свои страны, будут захватывающие истории отдельных игроков. Но будем честными, хоккей и близко не сравнится с тем, что мы видели в Сочи или Ванкувере.

Я не видел матчи в Сочи живьём, потому что работал в студии, но я смотрел весь хоккейный турнир в Ванкувере от борта. Уровень хоккея там был лучшим, что я когда-либо видел.

Я часто говорил, и многие в хоккее со мной согласятся, что финал до двух побед между СССР и Канадой на Кубке Канады 1987 года – 6:5, 6:5, 6:5 – был хоккеем высшего уровня, который может быть. Это была высшая точка в хоккее. Единственное, что может с этим потягаться, это общий уровень игры на ОИ-2010. Не только в матче за золото между США и Канадой и «золотой» гол Кросби, но на всём турнире уровень хоккея был выдающимся. Я до сих пор помню, с каким восхищением наблюдал за игрой Даути и Кита.

Будет ли хоккей похожим в этом году? Даже близко не будет. Но это всё равно Олимпиада, важнейший турнир. Подайте что угодно с символом пяти колец, и мы будем смотреть и придавать этому больше значения, чем если бы это был какой-то другой международный турнир в Европе. Да, уровень хоккея будет гораздо ниже, но там всё равно будет невероятно много соперничества. Оденьте игроков в свитера с кленовым листом, покажите конкурентную игру, и мы будем смотреть, даже если НХЛ туда не поедет, и матчи будут идти в неудобное для Америки время», — сказал Маккензи в эфире своей программы на TSN.

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