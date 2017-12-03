Андерсон — о незабитом голе Панариным: все на арене уже держали руки в воздухе

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон прокомментировал эпизод в третьем периоде, когда Артемий Панарин посчитал, что шайба зайдёт в ворота, и начал праздновать гол. Он поднял руки и уехал за лицевую линию, а в это время Джей Бигл вытащил шайбу с ленточки.

Панарин начал праздновать гол, вместо того чтобы завести шайбу в ворота

«Думаю, что все на арене думали, что это гол. На повторе можно увидеть, что если бы Панарин не думал, что шайба зайдёт в ворота, то он ударил бы по ней. Но все на льду уже держали руки в воздухе” — приводит слова Андерсона The Athletic.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».