Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Куньлунь» на выезде обыграл «Амур» в первом матче после отставки Кинэна

Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» на выезде со счётом 4:3 нанёс поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб проводил первый матч после отставки главного тренера Майка Кинэна, а победа над «Амуром» позволила прервать 9-матчевую серию поражений.

«Спартак» не остановит «Торпедо». Прогнозы на игровой день КХЛ
А «Куньлунь» проведёт первый матч без Майка Кинэна.

«Амур» уступал по ходу матча со счётом 0:3. В составе «Куньлунь» отличились Брэндон Дефацио, Павел Воробей и Жильбер Брюле. Дубль нападающего «хабаровчан» Алексея Бывальцева и гол Александра Горшкова позволил «хабаровчанам» перевести игру в овертайм, где победу китайскому клубу принёс новобранец команды Тейлор Бек.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 4
0:2, 1:1, 2:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Дефацио (Ип, Кейн) – 04:06 (5x5), 0:2 – Воробей (Брюле, Бек) – 19:19 (5x5), 0:3 – Брюле (Поникаровский) – 23:01 (5x5), 1:3 – Бывальцев (Литовченко, Ли) – 38:02 (5x5), 2:3 – Бывальцев (Литовченко, Зогорна) – 46:12 (5x4), 3:3 – Горшков (Ушенин Вячеслав) – 56:27 (5x4), 3:4 – Бек – 64:42 (4x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент