«Куньлунь» на выезде обыграл «Амур» в первом матче после отставки Кинэна

«Куньлунь Ред Стар» на выезде со счётом 4:3 нанёс поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Китайский клуб проводил первый матч после отставки главного тренера Майка Кинэна, а победа над «Амуром» позволила прервать 9-матчевую серию поражений.

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«Амур» уступал по ходу матча со счётом 0:3. В составе «Куньлунь» отличились Брэндон Дефацио, Павел Воробей и Жильбер Брюле. Дубль нападающего «хабаровчан» Алексея Бывальцева и гол Александра Горшкова позволил «хабаровчанам» перевести игру в овертайм, где победу китайскому клубу принёс новобранец команды Тейлор Бек.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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