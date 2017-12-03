Мартемьянов: «Амур» не заслужил свиста трибун

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды в игре против «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ).

«Немного без должной концентрации начали матч, к сожалению, плохо работала бригада большинства, соперник хорошо оборонялся, неплохо играл их вратарь. Дорогого стоит, что сумели переломить ход матча и взяли очко. Изменения в составе не повлияли на результат. Ввели в бой свежих игроков, потому что за 17 дней играли девятый матч. Четвёртое звено больше времени находилось в чужой зоне, поэтому мы правильно поступили. Дадим шанс молодым игрокам, например, Заседе, когда будет такой момент.

Соперник прилично подготовился к игре, разобрал нашу игру в неравных составах, отлично защищали пятак, вратарь видел все броски. Горшков забил после неожиданного отскока.

Свист с трибун — негативный момент. Играет не одна команда, а две, и соперник также готовится к матчу, также разбирает игру, хочет играть в правильный хоккей. Я считаю, что мы не заслуживаем свиста», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.