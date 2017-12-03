Карпентер: «Куньлунь» было тяжело после отставки Кинэна

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер прокомментировал победу команды над хабаровским «Амуром» (4:3 ОТ) в первом матче после отставки Майка Кинэна.

«Достаточно эмоциональная и интересная игра получилась. Обе команды имели шанс на победу. Длинные перелёты предшествовали матчу, потому что обе команды возвращались с Запада. Мы потеряли сутки по причине смены часовых поясов. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, что у нас произошли перемены в тренерском штабе, нам было сложнее в эмоциональном плане. Ребята нашли в себе силы и завершили игру победой. Нам комфортно играть на маленькой площадке, потому что у нас североамериканский стиль игры. Удаления на протяжении всего сезона являются большой проблемой команды. Иногда слишком много стараний, слишком много агрессии — и это приводит к лишним удалениям», — сказал Карпентер на послематчевой пресс-конференции.