«Динамо» Рига — «Слован»: Индрашис набрал три очка за 15 минут первого периода

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис набрал три очка за 15 минут первого периода матча регулярного сезона КХЛ с братиславским «Слованом». После первого периода рижское «Динамо» выигрывает со счётом 3:0.

На шестой минуте Индрашис ассистировал своему партнёру Гунтису Галвиньшу, когда рижское «Динамо» открывало счёт в матче, на 14-й минуте Индрашис реализовал большинство, а на 16-й ассистировал Лаурису Дарзиньшу.

В нынешнем сезоне на счету Индрашиса 27 (14+13) очков в 38 матчах.

Видео гола нападающего можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.