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ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь», продлив серию побед до восьми

Хоккей

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА, «армейцы» продлили серию побед до восьми матчей.

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий Михаил Григоренко. В заключительной трети отличился Максим Шалунов, установив окончательный результат. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 20 бросков и оформил второй «сухарь» подряд…

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
0 : 2
0:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Григоренко (Нестеров) – 31:35 (5x5), 0:2 – Шалунов (Шумаков) – 50:33 (5x5)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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