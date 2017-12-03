ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь», продлив серию побед до восьми

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА, «армейцы» продлили серию побед до восьми матчей.

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий Михаил Григоренко. В заключительной трети отличился Максим Шалунов, установив окончательный результат. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отразил 20 бросков и оформил второй «сухарь» подряд…

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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