Девять очков тройки Индрашиса помогли рижскому «Динамо» переиграть «Слован»

Рижское «Динамо» одержало уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу клуба из столицы Латвии. Особый вклад в победу рижан внесла тройка Микса Индрашиса, набравшая девять очков.

«Динамо» Рига — «Слован»: Индрашис набрал три очка за 15 минут первого периода

Микс Индрашис отличился дублем и сделал две результативные передачи, его партнёр по звену Лаурис Дарзиньш забил гол и сделал две голевые передачи, Микелис Редлихс в протоколе матча отметился двумя точными передачами. Также по голу в составе победителей записали на свой счёт Гунтис Галвиньш и Френкс Разгалс, для которого этот гол стал первым в КХЛ. В составе «Слована» гол престижа на счету Андрея Месароша.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте лиги.