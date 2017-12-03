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Девять очков тройки Индрашиса помогли рижскому «Динамо» переиграть «Слован»

Хоккей

Рижское «Динамо» одержало уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу клуба из столицы Латвии. Особый вклад в победу рижан внесла тройка Микса Индрашиса, набравшая девять очков.

«Динамо» Рига — «Слован»: Индрашис набрал три очка за 15 минут первого периода

Микс Индрашис отличился дублем и сделал две результативные передачи, его партнёр по звену Лаурис Дарзиньш забил гол и сделал две голевые передачи, Микелис Редлихс в протоколе матча отметился двумя точными передачами. Также по голу в составе победителей записали на свой счёт Гунтис Галвиньш и Френкс Разгалс, для которого этот гол стал первым в КХЛ. В составе «Слована» гол престижа на счету Андрея Месароша.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
5 : 1
3:0, 2:1, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Галвиньш (Редлихс М., Индрашис) – 05:11 (5x4), 2:0 – Индрашис (Дарзиньш, Зиле) – 13:26 (5x4), 3:0 – Дарзиньш (Индрашис, Галвиньш) – 15:39 (5x5), 3:1 – Месарош (Ржепик, Вьеденски) – 34:20 (5x5), 4:1 – Разгалс (Зиле, Бичевскис) – 36:18 (5x5), 5:1 – Индрашис (Редлихс М., Дарзиньш) – 37:36 (5x5)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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