Гулявцев: второй гол ЦСКА сломал игру «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2).

ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь», продлив серию побед до восьми

«Мы в обороне пластались, но в атаке у нас абсолютно ничего не получилось. За первый период нанесли всего два броска. В итоге за весь матч – 17. Это очень мало. Практически не было моментов. Второй матч мы не забиваем, так матчи не выиграть. Хотя при счёте 0:1 могли зацепиться, но второй гол всё сломал. Не было смысла даже менять вратаря. Было видно, что ЦСКА был побыстрее. Готовимся к следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня был полный зал.

Пока никакой информации о здоровье Странски нет. Я думаю, ничего страшного. Ему не в первой, сколько раз уже прилетало," — сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Второй гол ЦСКА можно посмотреть на официальном канале КХЛ.